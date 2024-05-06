Kanser tedavisi gören asker yaşamını yitirdi

Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Yusuf Demirci Kayseri İl Jandarma Komutanlığı’nda görevliydi. Kanser tedavisi olduğu sırada hayatını kaybetti.

Kanser tedavisi gören asker yaşamını yitirdi
Editör: Yağmur Biçen

Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Yusuf Demirci (43), 2021 yılında kolon kanseri tedavisi görmeye başladı. Evli ve 2 çocuk babası olan Demirci, Kayseri Şehir Hastanesi’nde yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kanser tedavisi gören asker yaşamını yitirdi - Resim : 1

Yusuf Demirci’nin cenazesi Kayseri İl Jandarma Komutanlığı’nda yapılan törenin ardından memleketi olan Kırşehir’in Kaman ilçesinde uğurlandı.

Düzenlenen cenaze törenine Vali Yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, jandarma ve emniyet personeli katıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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