Gazze'de can kaybı 34 bin 735 oldu

İsrail'in yoğun saldırı altına aldığı Gazze'de can kaybı ve yaralı sayısı artmaya devam ediyor. Yapılan son açıklamada, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 34 bin 735'e yükseldiği ifade edildi. Toplam yaralı sayısı ise 78 bin 108'e ulaştı.

Gazze'de can kaybı 34 bin 735 oldu
Editör: Yasin Kerim Aşan

İsrail'in 213 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de bilanço her geçen gün artmaya devam ediyor.

7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılardaki son durum ile ilgili Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli yerlerine düzenlediği saldırılarda 5 katliam gerçekleştirdiği, saldırılarda 52 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 90 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

Böylece, Gazze'ye düzenlenen saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 34 bin 735'e, yaralı sayısı da 78 bin 108'e yükseldi.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# gazze # israil # son dakika
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