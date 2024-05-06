Milli savaş uçağı KAAN ikinci uçuşunu gerçekleştirdi

Türkiye’nin milli muharip uçağı KAAN, ikinci uçuşunu bu sabah yaptı. Kaan’a ilk uçuşta olduğu gibi yine bir F-16 eşlik etti.

Ankara’daki TUSAŞ tesislerinde başarıyla tamamlanan uçuşta, Avionik sistemler test edildi. İkinci uçuşta KAAN daha çok alçak irtifada kaldı.

KAAN ilk uçuşunu 21 Şubat sabahı yapmıştı. Yaklaşık 2,5 ay aradan sonra ikinci uçuş da başarıyla tamamlanmış oldu.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin uçuşa ilişkin görüntüleri paylaşması bekleniyor.