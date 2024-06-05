Milyonlarca Türk'ün beklediği yasa yürürlüğe giriyor

Konu hakkında Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosluğunda yapılan açıklamada "Müracaatlar vatandaşlarımızın bağlı olduğu konsolosluklar tarafından alınacaktır." denildi.

Başkonsolos((Bu sürecin sadece başkonsolosluğa fiziken 1 defa gelmeyi gerektirecek şekilde dijital olarak başlatılabileceği ve sürecin çok hızlı şekilde sonlandıracağı bir çalışma yapıldı.

Daha önce Alman vatandaşlığına geçmiş ve çifte vatandaşlık hakkı bulunmayan 3 milyondan fazla Türk'ün beklediği yasal düzenleme yürürlüğe giriyor.



Buna göre 27 Haziran'dan itibaren Alman vatandaşlığına geçmiş olanlar Türk vatandaşlığına geri dönüş yapabilecekler.



Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul, çifte vatandaşlık işlemlerinin başkonsolosluklarca kabul edileceğini açıkladı.

Yasanın ana hatlarıyla, Türk vatandaşlığına yeniden girişte neler gerekli olacağı itinayla hazırlanmış bir soru kitapçığıdır.

Konuyla ilgili ayrıntıları anlatan Vatandaşlık Servisi yetkilisi Beyza Usta da Dışişleri Bakanlığı'nın hazırladığı bilgilendirme kitapçığının internet üzerinden hizmete sunulduğunu aktardı.

- Öncelikle bu işlem vatandaşlarımızın bağlı olduğu konsolosluklar tarafından alınacaktır. Konsolosluk.gov.tr adresindeki randevu modülünden randevu aldıktan sonra açılacak pencerede yeniden Türk vatandaşlığının alınması seçildikten sonra sizlere uyan bilgilerinizi doğru verdiğiniz takdirde istenilen belgeler size belirtilecektir.

Usta, pasaport ve kimlik bilgileri girilip dilekçe dökümünün konsolosluklara teslimiyle işlemlerin başlayacağını söyledi.

- Alman vatandaşı olduktan sonra evlenme, boşanma, çocuk sahibi olma, ölüm gibi işlemlerin belgelenmesi için bazı belgeler gerektiği takdirde başkonsoloslukların listesinde bulunan tercümanlarımıza bu belgeleri tercüme ettirmeniz gerekiyor.

Dışişleri Bakanlığı da konuyla ilgili yaptığı paylaşımda "Türk-Alman ilişkileri bakımından olumlu, anlamlı ve değerli bir gelişme." denildi.