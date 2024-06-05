DEM'li Hakkari belediye başkanı terör suçundan 19 yıl ceza aldı

Dem Partililer Hakkari sokaklarında eylem yapanlar polise saldırdı. Güvenlik güçleri izinsiz gösterilere müdahale etti.



Belediyeleri para, eleman ve özerlik için kullanan Dem Parti'ye ilk darbe indi. Hakkari belediyesi elden çıktı, belediye başkanı ceza aldı. Kandil'in yönettiği Dem Parti ortalığı karıştırmak istedi. Polis yaşananlara müdahale etti.



Hakkari'de, "silahlı terör örgütünü yönetmek" suçundan yargılanan eski Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış hakim karşısına çıktı.



Belediye Başkanlığı görevinden alınan Mehmet Sıddık Akış'ın da aralarında bulunduğu Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 13 sanıklı davanın karar açıklandı. Akış'a "silahlı terör örgütünü yönetmek" suçundan 19 yıl 6 ay hapis cezası verildi.



İçişleri Bakanlığı tarafından yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış, zırhlı araçla adliye binasından çıkartılarak Van Cezaevi’ne gönderildi.



Akış'ın sicili çok kabarık. PKK yapılanmasında üst düzey görev aldı. Örgüt adına sözde sorgulamalar yapıp vergi topladı, yasa dışı yürüyüş, terörist cenazesi gibi eylemleri organize etti. Kepenk kapatmaya karşı çıkan esnafı tehdit etti.



Terör örgütünün mahalle komisyonlarında yer aldı. Küçük yaştaki çocukları kandırarak örgüte katılımını sağladı. Hakkari merkezinde PKK'ya yardım ve yataklık faaliyetlerini sürdürdü. Merkeze eylem amaçlı gelen teröristleri evinde barındırdı. Terör örgütünün kırsal alanındaki kamplarına gitti. Üst düzey örgüt mensuplarıyla görüştü.



PKK'nın dağ kadrosu gibi şehirde faaliyet yürüten Akış'ın tutuklanması Dem Partililerin tepkisine neden oldu.



Dem Parti kalkınmayı bekleyen Hakkari sokaklarını bu hale getirdi.



PKK sempatizanları polise saldırdı, sokakları birbirine katmak istediler. Polis ekipleri izinsiz gösterilere izin vermedi.