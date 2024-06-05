Hakan Fidan Urumçi'de temaslarda bulundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Çin’de Sinciang Uygur Özerk Bölgesi’ni gitti.



Bakan Fidan, Urimçi’de Uluslararası Büyük Pazar'ı ve Yanghang Camisi'ni ziyaret etti.



Fidan, Büyük Pazar’da dükkânları gezdi, esnaf ile sohbet etti.



Hakan Fidan, Yanghang Camisi'nde Uygurlu din görevlisinden cami hakkında bilgi aldı.



Bakan Fidan Çin’deki temasları kapsamında Sincan Uygur Özerk Bölgesi Komünist Parti Sekreteri Ma Şingrui ve Bölge Valisi Erkin Tuniyaz ile görüştü.



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin devlet kanalı CCTV’nin (SİSİTİVİ) sorularını yanıtladı.



Fidan, Uygurlar konusunda dikkat çekici ifadeler kullandı.

- Çinli dostlarımla da yaptığım görüşmelerde, Özellikle Uygur meselesini bir zenginlik meselesi olarak görüp burada herhangi bir sorun alanı görmeden, buradaki özellikle Uygurların kültürel hakları ve yaşamları konusunda dünyada ve İslam dünyasında oluşan algının değiştirilmesi Çin'in de lehine, bizim de lehimize, herkesin lehine. Dolayısıyla bizim dediğimiz her zaman için şu; biz Çin'in tek Çin politikasını destekliyoruz, toprak bütünlüğünü ve egemenliğini destekliyoruz.



Bakan Fidan ayrıca Çin devlet televizyonuna turizm, enerji, nükleer enerji ve kıymetli madenlerin değerlendirilmesi hususunda ilgili teknolojilere ilişkin ciddi ortaklık potansiyelinin olduğunu vurguladı.