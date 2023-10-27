Mısır'a İHA ve Roket Düştü!

Mısır'da, İsrail sınırı yakınlarındaki Taba Hastanesi çevresine İsrail'e ait bir insansız hava aracı düştü. Mısır'ın Akabe Körfezi'ndeki Taba kentinde ise roket düştü. Roketin aidiyeti bilinmiyor.

Mısır'a İHA ve Roket Düştü!

Mısır televizyon kanalı Al Qahera'nın haberine göre, Mısır'ın İsrail sınırına yakın turistik kenti Taba'da bu sabah erken saatlerde bir füzenin bir hastaneye isabet etmesi sonucu altı kişi yaralandı.

Mısır'a Roket Düştü

Al Qahera'ya göre Taba'ya isabet eden füze, yaklaşık 220 kilometre uzaklıkta bulunan ve İsrail güçlerinin kara harekatına hazırlandığı Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarla bağlantılı ancak füzenin savaşan taraflardan hangisi tarafından ateşlendiği bilinmiyor. Görgü tanığı patlamayı nasıl duyduğunu ve yükselen duman ve tozu nasıl gördüğünü anlattı. İsrail ordusu, Mısır'ın Kızıldeniz kıyısında sınıra yakın bir tatil beldesinde meydana gelen olaydan haberdar olduklarını açıkladı.

İsrail'e Ait İHA Düştü

İsrail'e ait bir keşif uçağı Gazze'de bir yerleşim yerine düştü. The Times of Israel'in haberine göre, "Skylark" model insansız hava aracı bilinmeyen bir nedenle düştüğünde bir keşif görevindeydi.

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