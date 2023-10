Mısır'a İHA ve Roket Düştü!

Mısır televizyon kanalı Al Qahera'nın haberine göre, Mısır'ın İsrail sınırına yakın turistik kenti Taba'da bu sabah erken saatlerde bir füzenin bir hastaneye isabet etmesi sonucu altı kişi yaralandı.

Al Qahera'ya göre Taba'ya isabet eden füze, yaklaşık 220 kilometre uzaklıkta bulunan ve İsrail güçlerinin kara harekatına hazırlandığı Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarla bağlantılı ancak füzenin savaşan taraflardan hangisi tarafından ateşlendiği bilinmiyor. Görgü tanığı patlamayı nasıl duyduğunu ve yükselen duman ve tozu nasıl gördüğünü anlattı. İsrail ordusu, Mısır'ın Kızıldeniz kıyısında sınıra yakın bir tatil beldesinde meydana gelen olaydan haberdar olduklarını açıkladı.

Footage showing the Impact Site of an Unknown Missile which Struck the Coastal Town of Taba, Egypt tonight. pic.twitter.com/4KbPKApAfh