İstanbul'da Cumartesi Günü Bazı Yollar Trafiğe Kapatılacak! Büyük Filistin Mitingi Düzenlenecek

İstanbul'da gerçekleştirilecek "Büyük Filistin Mitingi" dolayısıyla bazı yolların trafiğe kapatılacağı duyuruldu. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada alernatif güzergahlar da açıklandı.

İstanbul'da Cumartesi Günü Bazı Yollar Trafiğe Kapatılacak! Büyük Filistin Mitingi Düzenlenecek
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İstanbul'da "Büyük Filistin Mitingi" ile ilgili hazırlıklar devam ediyor. 28 Ekim Cumartesi günü Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek miting ile ilgili İstanbul Valiliğinden açıklama geldi.

Valilikten yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek miting nedeniyle cumartesi günü saat 07.00'den itibaren bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi.

Miting dolayısıyla, Yeni Havalimanı Caddesi sahil istikameti İstanbul Fuar Merkezi-Dünya Ticaret Merkezi ayrımı, Atatürk Havalimanı B kapısı giriş çıkışları, Atatürk Havalimanı B Kapısı önü varyant üstü iki yönlü, Atatürk Havalimanı Yolu Ahtapot Kavşak Alt Geçidi VIP ayrımları-C Kapısı ayrımlarından itibaren THY Kargo Terminali arası iki yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

Bakırköy Mimar Basri Mete Sokağı ile Metro İstasyon Sokağı kavşağından Yeni Havalimanı Caddesi'ne bağlanan tali yolda da iki yönlü olarak trafik akışı sağlanamayacak.

Yeni Havalimanı Caddesi Gümrük Köprüsü girişleri, Millet Bahçesi içerisinde bulunan tüm yollar ile Yeşilköy Caddesi'nden Millet Bahçesi'ne bağlantı yolu, iki yönlü trafiğe kapalı olacak.

Bu yollara alternatif olarak Yeni Havalimanı Caddesi kullanılabilecek.

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# İstanbul Valiliği # istanbul # filistin # miting
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