Türk Donanması 29 Ekim'de Cumhuriyet'i Selamlayacak! MSB'den 100. Yıla Yakışır Kutlama

Dosta güven düşmana korku veren Türk Donanması, Cumhuriyet’in 100. Yılında tarihindeki en büyük geçit törenine hazırlanıyor.

29 Ekim’de 100 savaş gemisi, İstanbul Boğazı’nda Cumhuriyete selam duracak. Doğu Akdeniz'den Türkiye'ye tehditlerin arttığı bir dönemde, Mavi Vatan kararlılığı tüm dünyaya gösterilecek.

Cumhuriyetimizin 100’üncü Yılı için hazırız! 🇹🇷



29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda, TCG ANADOLU’nun da aralarında olacağı 100 savaş gemisiyle yapacağımız geçit töreni için halkımızı İstanbul Boğazı’na bekliyoruz.#MillîSavunmaBakanlığı #TürkiyeYüzyılı pic.twitter.com/eMVCgyzgNM — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 26, 2023

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) konuyla ilgili yapılan açıklamada, "29 Ekim saat 17.00'de başta TCG Anadolu olmak üzere 100 gemi ile boğazda geçit töreni yapılacak ve bu törene Türk Yıldızları ve Solotürk dahil 20 muharip uçak da eşlik edecek. Geçit töreninde ayrıca 101 pare top atışı da gerçekleştirilecek. Faaliyet, donanma tarihindeki en büyük geçit töreni olacak.