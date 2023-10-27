Türk Donanması 29 Ekim'de Cumhuriyet'i Selamlayacak! MSB'den 100. Yıla Yakışır Kutlama

Doğu Akdeniz'den Türkiye'ye tehditlerin arttığı bir dönemde, Türk Donanması İstanbul Boğazı'nda büyük bir geçit törenine hazırlanıyor. 29 Ekim'de 100 savaş gemisinin katılacağı törende, Mavi Vatan kararlılığı tüm dünyaya gösterilecek.

Türk Donanması 29 Ekim'de Cumhuriyet'i Selamlayacak! MSB'den 100. Yıla Yakışır Kutlama

Dosta güven düşmana korku veren Türk Donanması, Cumhuriyet’in 100. Yılında tarihindeki en büyük geçit törenine hazırlanıyor.

29 Ekim’de 100 savaş gemisi, İstanbul Boğazı’nda Cumhuriyete selam duracak. Doğu Akdeniz'den Türkiye'ye tehditlerin arttığı bir dönemde, Mavi Vatan kararlılığı tüm dünyaya gösterilecek.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) konuyla ilgili yapılan açıklamada, "29 Ekim saat 17.00'de başta TCG Anadolu olmak üzere 100 gemi ile boğazda geçit töreni yapılacak ve bu törene Türk Yıldızları ve Solotürk dahil 20 muharip uçak da eşlik edecek. Geçit töreninde ayrıca 101 pare top atışı da gerçekleştirilecek. Faaliyet, donanma tarihindeki en büyük geçit töreni olacak.

5 Terörist Etkisiz Hale Getirildi! MSB Operasyonu Duyurdu5 Terörist Etkisiz Hale Getirildi! MSB Operasyonu DuyurduGündem
# cumhuriyet bayramı # 29 ekim # türk donanması # İstanbul Boğazı
Çok Okunanlar
AK Parti Önünde Filistin'e Destek Eylemi!
AK Parti Önünde Filistin'e Destek Eylemi!
Tam 131 Gol Atan Kaleci Bakın Kim?
Tam 131 Gol Atan Kaleci Bakın Kim?
Nazmiye Alan Gözaltına Alındı
Nazmiye Alan Gözaltına Alındı
Altın Fiyatları Yükseliyor Mu? Güncel Altın Alış Ve Satış Fiyatları...
Altın Fiyatları Yükseliyor Mu? Güncel Altın Alış Ve Satış Fiyatları...
insan Ruhu İle İlgili İlginç Gerçekler!
insan Ruhu İle İlgili İlginç Gerçekler!
Öne Çıkanlar Son Dakika! İsrail'de Sirenler Çalıyor! Kassam Tugaylarından İsrail'e Cevap Gecikmedi! Son Dakika! İsrail'de Sirenler Çalıyor! Kassam Tugaylarından İsrail'e Cevap Gecikmedi! Kan Şekerini Dengeleyen Çay Kan Şekerini Dengeleyen Çay