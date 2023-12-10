Mısır'da Halk Sandık Başında! Cumhurbaşkanlığı Seçimi Gerçekleştiriliyor

Mısır’da halk, Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında. 3 gün sürecek oy verme işlemi sonucunda mevcut Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es Sisi'nin yeniden seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Mısır'da Halk Sandık Başında! Cumhurbaşkanlığı Seçimi Gerçekleştiriliyor

Ekonomik krizlerle boğuşan Mısır, sınırındaki Filistin-İsrail savaşının gölgesinde Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gitti.

65 milyondan fazla seçmenin bulunduğu ülkede, oy verme işlemi 3 gün sürecek.

Seçimde yarışan 3 adayın yüksek profilli olmaması ve en büyük rakibi görülen Ahmed Tantavi’nin adaylıktan çekilmesi nedeniyle, mevcut Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin üçüncü kez Cumhurbaşkanı seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Mısır'da 2019'daki Anayasa referandumuyla cumhurbaşkanının görev süresi 4 yıldan 6 yıla çıkarılmıştı.

Seçiminin kesin sonucu 18 Aralık’ta açıklanacak. 2014 ve 2018'deki seçimlerde oyların yüzde 96'sini alan Sisi, üçüncü kez seçilmesi halinde 2030'a kadar iktidarda kalacak.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# mısır # cumhurbaşkanlığı seçimi # Sisi
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