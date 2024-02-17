Nasrallah'tan sert açıklama! "Döktükleri kanın bedeli kanla olacak"

Ulusal Kanal’ın takip ettiği açıklamada Nasrallah, önlerinde teslim olma seçeneğinin bulunmadığını kaydetti.

İsrail’in Lübnanlı sivilleri hedef alan saldırılarına böyle yanıt verdi Hizbullah lideri… Ulusal Kanal bu önemli konuşmayı Beyrut’tan takip etti.

Lübnan Hizbullah genel sekreteri Hasan Nasrallah bir kez daha kameralar karşısına geçti. Nasrallah konuşmasında son dönemdeki saldırılarda Lübnanlı sivillerin hedef almasına gazze’deki son durum Lübnan cephesindeki faaliyetler yemendeki faaliyelet ve diğer son gelişmeler hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

- Katliamın cevabı cephede çalışmaya devam etmek ve cephede direnişi tırmandırmak olmalıdır. Siyonistler haddini aştı. Düşman, Nebatiye ve Suvane'de döktüğü kanın bedelini kanla ödeyecek.

Sivillerin kasıtlı olarak hedef alındığını belirten Nasrallah, İsrail’in psikolojik olarak halkı yıldırmak ve direnişe olan desteği azaltmak istediğini kaydetti.

Şehitler Günü kapsamında telekonferans yöntemiyle konuşan Nasrrallah, İsrail’in en güney noktasına kadar ulaşacak füze kabiliyetleri olduğuna dikkat çekti.

- Lübnan direnişi, nokta atışı yapan füzelerini kullanarak işgal altındaki Kiryat Şimona'dan Eylat'a kadar her yeri vurabilir. 100 kilometreden fazla uzunluktaki cepheyi kapsayan gerçek bir savaşın tam ortasındayız. Artık savaş alanı genişledi ve düşman kuvvetlerini hedef alma konusunda herhangi bir kısıtlamamız yok.

50’den fazla Arap ve Müslüman ülkeyi de eleştiren Nasrallah, Gazze’ye su ve gıda dahil yardımları ulaştıramadığına işaret etti, “Utanmıyor musunuz?” dedi.

İsrail’in bölgedeki ABD oyuncağı olduğunu bildiren Nasrallah bölgede yaşananlardan ABD Başkanı Joe Biden’ın doğrudan sorumlu olduğunu aktardı.

Önlerinde teslim olmak ya da mücadeleye devam etmek yönünde iki seçenekleri olduğunu söyledi Hasan Nasrallah… Teslim olduklarında ülkelerinin işgal edileceğini, yerlerinden edileceklerini, aç ve susuz kalacaklarını ifade etti.

Ateşkes konusunda fikirleri sorulduğunu belirten Nasrallah, bu konuda karar vericinin direnişin merkezinde olan Filistinliler olduğunu kaydetti.