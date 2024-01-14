Nasrallah’tan sert Yemen açıklaması: "Bu bir İngiliz ve Amerikan aptallığıdır"

ABD ve İngiltere'nin Yemen'e 12 Ocak'ta düzenlediği hava saldırılarına değinen Nasrallah, "Yemen'e yönelik son saldırı İngiliz ve Amerikan aptallığıdır. ABD savaşı tırmandırmak istemediğini iddia ediyor ama kendileri bunu yapıyor." ifadelerini kullandı.



Hava saldırısı ile Yemen'i yöneten Ensarullah'ı Kızıldeniz'deki gemileri hedef almaktan caydırmanın mümkün olmadığını belirten Nasrallah, "Amerikalıların Kızıldeniz'de yaptıkları tüm deniz trafiğine zarar verecektir ve onlar tüm bunları İsrail'i korumak için yaptılar." dedi.

ABD ve İngiltere'nin saldırılarına nasıl yanıt verileceğine Yemenlilerin karar vereceğini dile getiren Nasrallah, "Joe Biden ve yönetimi İran'a mesaj gönderme ve tehdit etmekte yanılıyor." dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den sonra ABD'nin Lübnan'ı tehdit etmek için Doğu Akdeniz'e savaş gemisi filosunu gönderdiğini hatırlatan Nasrallah, "Lübnan'ı tehdit etmeye çalıştılar ama başarılı olamadılar. Daha sonra İsrailliler aracılığıyla, Yemen'deki saldırılar ve Irak'taki saldırılar aracılığıyla boş yere tehditlerde bulundular." diye konuştu.

'BU SAVAŞ İSRAİL İÇİN FELAKET OLACAK'

İsrail ordusunun Gazze Şeridi ve Lübnan sınırı üzerinde verdiği kayıplara değinen Hizbullah Lideri, şunları kaydetti: