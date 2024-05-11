Sel felaketinde 150 ölü 114 yaralı

Şiddetli yağış Afganistan'da sel felaketinde dönüştü. Yağışların yol açtığı sel nedeniyle 150 kişi hayatını kaybetti, 114 kişi yaralandı.

Sel felaketinde 150 ölü 114 yaralı
Editör: Yağmur Biçen
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Yaşanan selden dolayı çok sayıda yerleşim yeri sular altında kaldı. Baghlan Vali Yardımcısı Molla Alam Majidi yaptığı açıklamada, "Gozargah-e-Noor, Jelgah, Nahrin, Dushi, Baghlan-e-Markazi, Dahna-e-Ghori, Tala-o-Barfak ve Barka bölgelerinin yanı sıra vilayetin yönetim merkezi Pul-e-Khumri'yi vuran ani selde 130 kişi hayatını kaybetti, 100 kişi de yaralandı" ifadelerini kullandı. 

Takhar Afet Yönetimi Başkanı Ahmad Sir Sajid ise Namak Ab, Ishkamish, Farkhar ve Kafgan bölgelerinde 20 kişinin yaşamını yitirdiğini, 14 kişinin yaralandığını aktardı. Sajid, 300 ev ile elektrik ve iletişim altyapısında ciddi hasar meydana geldiğini belirtti.

Fransız AFP haber ajansının Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Göç Örgütü'ne (IOM) dayandırdığı haberinde ise yalnızca Baghlan vilayetinde 200'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği, binlerce evin yıkıldığını veya hasar gördüğü aktarıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# sel mağdurları # sağanak yağış # Afganistan
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