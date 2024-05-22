İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde metro ve tramvay emekçileri ayağa kalktı. Emekçiler yatmayan bayram ikramiyeleri ve son toplu iş sözleşmesinden sonra kademeli olarak artan mobingi protesto etti. Ulusal Kanal’a özel açıklama yapan Demiryol-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hamdullah Giral Belediye Başkanı Cemil Tugay’a metro işçisinin sesine kulak verin dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bir çok şirketinde sorunlar dağ gibi. Bunlara şimdi de İzmir Toplu ulaşımının önemli yükünü çeken Metro A.Ş. eklendi. Emekçilerin Bayram ikramiyeleri yatmadı. İş yerinde mobing arttı işçiler meydana indi.



Demiryol-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hamdullah Giral, Metro A.Ş. yönetiminin işçiler üzerinde artan baskıya dikkat çekti. Giral son toplu sözleşmenin imzalanmasının ardından baskıların işçi üzerinde kademeli olarak arttığını belirtti.



Tramvay ve Metro trenlerinde işçilerin kamerayla özel olarak izlendiğini belirten Giral, "geriye dönük kayıtlarla işçilere disiplin soruşturmaları açılarak işten çıkarmayla tehdit ediliyor" dedi.



Ulusal Kanal’a özel açıklama yapan Giral, Metro A.Ş.’nin kuruluşunun 25’inci yılında işçilerin mutsuz olduğunu söyledi.



