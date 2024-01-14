O şehirde eğitime 1 gün ara

Hakkari'de etkili olan kar nedeniyle kent genelinde eğitime 1 gün ara verildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı açıklandı.

O şehirde eğitime 1 gün ara

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle 15 Ocak Pazartesi günü il genelinde yüksek öğretim kurumları hariç, kreş, anaokulu, ilk ve orta dereceli eğitim kurumları ile özel öğretim kursları, Halk Eğitimi ile Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde eğitime ara verildiği belirtildi.

MİT'ten Suriye'de operasyon: 23 hedef imha edildiMİT'ten Suriye'de operasyon: 23 hedef imha edildiGündem
# Hakkari # kar tatili
Çok Okunanlar
Emekli maaşına ek zam sonrası seyyanen zam gelecek mi?
Emekli maaşına ek zam sonrası seyyanen zam gelecek mi?
MİT'ten kritik operasyon!
MİT'ten kritik operasyon!
"ABD, Türkiye'yi silahla tehdit ediyor"
"ABD, Türkiye'yi silahla tehdit ediyor"
Zeytin yağı kalitesi nasıl anlaşılır?
Zeytin yağı kalitesi nasıl anlaşılır?
Düzce'de feci kaza! Tır'a çarptı takla attı...
Düzce'de feci kaza! Tır'a çarptı takla attı...
Öne Çıkanlar TSK'dan teröre ağır darbe! - Gün İçinden - Derya Coşgun İmren - Yakup Aslan, Barış Dikmen TSK'dan teröre ağır darbe! - Gün İçinden - Derya Coşgun İmren - Yakup Aslan, Barış Dikmen Başvuru Yapanlar Ücretsiz Gıda Kolisi Alıyor! Ücretsiz Gıda Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır? Başvuru Yapanlar Ücretsiz Gıda Kolisi Alıyor! Ücretsiz Gıda Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır?