O şehirde eğitime 1 gün ara
Hakkari'de etkili olan kar nedeniyle kent genelinde eğitime 1 gün ara verildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı açıklandı.
Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle 15 Ocak Pazartesi günü il genelinde yüksek öğretim kurumları hariç, kreş, anaokulu, ilk ve orta dereceli eğitim kurumları ile özel öğretim kursları, Halk Eğitimi ile Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde eğitime ara verildiği belirtildi.
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