İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

Bir kargo gemisinin arızalanması sebebiyle İstanbul Boğazı çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
Editör: Yağmur Biçen
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı kuzey girişinde dümen arızası yapan "BRABUS" isimli 64 metre boyundaki kargo gemisi için bir römorkör ve bir hızlı tahlisiye botunun kılavuz kaptanla birlikte olay yerine yönlendirildiği bildirildi.

Açıklamada, boğazdaki gemi trafiğinin çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığı duyuruldu.

TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Saat 08.57 itibariyle yapılan açıklamayla trafiğin normale döndüğü açıklandı. 

İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, kılavuz kaptan ve KEGM-8 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu refakatinde, Kurtarma-10 römorkörünce yedeklenerek Büyükdere'ye emniyetle demirletildiği belirtildi.

Açıklamada, askıya alınan İstanbul Boğazı gemi trafiğinin kuzey-güney yönlü olarak yeniden açıldığı kaydedildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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