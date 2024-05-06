Hamile sağlık çalışanına kürekle saldırdılar

Korkunç olay, Adana'nın Kozan ilçesinde meydana geldi. 112 sağlık ekibi çalışanlarına hasta yakınları kürekle saldırdı.

Hamile sağlık çalışanına kürekle saldırdılar
Editör: Yağmur Biçen

Alınan bilgiye göre olay Kozan'da gece 02.30 sularında Karacaoğlan Mahallesinde meydana geldi.

"GEÇ GELDİNİZ" KAVGASI

İddiaya göre kalp krizi ihbarına giden sağlık ekipleriyle hastanın oğlu Y.A. "geç geldiniz" iddiasıyla tartışmaya başladı. Sağlık çalışanları vakaya 5 dakika içinde geldiklerini söyledi. Ancak babası kalp krizi geçiren Y.A. isimli şahıs ambulansla evin önüne gelen sağlık çalışanlarına kürekle saldırarak ambulansın ön camını ardından sağlık çalışanlarının bulunduğu kapıdaki camı kırdı.

Araçta bulunan 21 haftalık hamile sağlık çalışanı D.K. yaşadığı korkuyla düşük tehlikesi nedeniyle tedavi altına alınırken diğer kadın sağlık çalışanı H.Ö. saldırı esnasında kırılan camın parçalarının gözüne gelmesi nedeniyle tedavi altına alındı.

Saldırgan Y.A. olay yerinden kaçarken polisler her yerde saldırganı arıyor. Kalp krizi geçiren baba ise hayatın kaybetti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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