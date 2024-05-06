Kilis'te korkunç cinayet! Eşi ile 3 çocuğunu öldürdü
Kilis'te korkunç bir cinayet meydana geldi. Yusuf Kuvara, eşi ile 3 çocuğunu boğarak öldürdü. Kuvara, daha sonra aynı evde intihar etti.
Kilis'te korkunç bir cinayet meydana geldi. Olay, Nedim Ökmen Mahallesi Rüzgarlı Sokak'taki bir evde yaşandı.
İhbar üzerine polis ekipleri söz konusu eve geldi. Ekipler, 5 kişilik Kuvara ailesinin cansız bedenine ulaştı.
Yapılan incelemede, Suriye uyruklu Yusuf Kuvara'nın henüz belirlenemeyen nedenle eşi Merve ile 8, 6 ve 5 yaşlarındaki üç çocuğunu boğarak öldürdüğü tespit edildi. Yusuf Kuvara'nın daha sonra aynı evde intihar ettiği belirlendi.
Cenazeler, yapılan incelemelerin ardından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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