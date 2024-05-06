Kilis'te korkunç cinayet! Eşi ile 3 çocuğunu öldürdü

Kilis'te korkunç bir cinayet meydana geldi. Olay, Nedim Ökmen Mahallesi Rüzgarlı Sokak'taki bir evde yaşandı.

İhbar üzerine polis ekipleri söz konusu eve geldi. Ekipler, 5 kişilik Kuvara ailesinin cansız bedenine ulaştı.

Yapılan incelemede, Suriye uyruklu Yusuf Kuvara'nın henüz belirlenemeyen nedenle eşi Merve ile 8, 6 ve 5 yaşlarındaki üç çocuğunu boğarak öldürdüğü tespit edildi. Yusuf Kuvara'nın daha sonra aynı evde intihar ettiği belirlendi.

Cenazeler, yapılan incelemelerin ardından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.