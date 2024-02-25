Netanyahu İsrail'in Refah saldırısını onaylayacağını duyurdu!

İsrail Başbakanı Netanyahu, sosyal medya hesabı üzerinden İsrail'in Refah planlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. İsrail Başbakanı, Rusya ve İran dahil olmak üzere pek çok ülkenin karşı çıktığı Refah kentine saldırıları onaylayacağını duyurdu. Hamas ile esir takası ile ilgili de yeni bir taslak üzerine çalıştıklarını söyleyen Netanyahu, bunun için Paris'e bir heyet gönderdiğini belirtti.

"Refah'taki Hamas'ın yok edilmesi" olarak ifade ettiği katliam planını onaylayacağını "Hafta başında Refah'taki sivil halkın tahliyesi de dahil olmak üzere operasyonel planları onaylamak için kabineyi toplayacağım." ifadeleriyle duyurdu.

FİLİSTİNLİLERİN SON DURAĞI REFAH

İsrail'in Gazze'nin kuzey ve orta kesiminde sivil ayrımı gözetmeksizin başlattığı saldırılar sonrası Filistinli siviller, hayatta kalmak için Gazze'nin güneyindeki Refah kentine gitti. İsrail'in abluka altına aldığı Gazze'ye gıda ve yardım malzemelerinin girişini engellemesiyle açlıkla yüzleşen Gazzeliler, Refah'a giderken de zaman zaman İsrail tarafından hedef alındı. İsrail'in daha önce Filistinlilere güneye inme çağrısı yapmasından sonra sivil konvoyu vurması basında yer aldı.

Refah kenti, İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin nüfusa ev sahipliği yapıyordu. İsrail'in saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden oldu. Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü, İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah'a sığındı. Kuzey bölgelerden gelenlerle Refah'ın nüfusu 4 katından fazla artarak 1,4 milyona ulaştı. Yeterli konut olmaması nedeniyle Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bir bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor. Netanyahu, 9 Şubat'ta İsrail ordusu ve güvenlik teşkilatına "Refah'a saldırı planı hazırlanması" talimatını vermişti.