Netanyahu: "Üzerimizdeki baskı artıyor"

İsrail Başbakanlık Ofisinden, Binyamin Netenyahu'nun bakanlar ve ordu yetkilileriyle görüşmesinde yaptığı konuşmaya dair açıklama yapıldı.



İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına ilişkin "zafere giden yolda olduklarını" savunan Netanyahu, bunun zaman alacağını ancak yıllar sürmeyeceğini iddia etti.

Netanyahu, Gazze Şeridi’nin "askerden arındırılmasını" istediklerini belirterek, bunun "Gazze Şeridi de dahil olmak üzere Ürdün Nehri’nin batısında İsrail'in güvenlik kontrolünü gerektirdiğini" öne sürdü. Hedeflerine ulaşmak için üzerlerinde "artan baskıya da dayanmaları gerektiğini" kaydeden Netanyahu, "Size gerçeği söylemeliyim. (Baskıyı) Artırıyorlar. Yabancı unsurlarla temas kuran her biriniz bunu anlatabilir." ifadelerini kullandı.