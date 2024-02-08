Pakistan Ordusu açıkladı: Seçim günü 51 terör saldırısı!

Pakistan'da seçimler kana bulandı. Ülke genelinde 51 terör saldırısı düzenlendi. Ulusal Meclis ve eyalet meclisleri için oy verme işleminin tamamlandığı Pakistan'da askıya alınan cep telefonu ve mobil internet hizmetleri "kısmen" düzeltildi.



Pakistan ordusu, seçim günü ülke genelinde düzenlenen 51 "terör saldırısında", 10'u güvenlik görevlisi, 2'si sivil 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 39 güvenlik görevlisinin yaralandığını açıkladı.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, seçim günü, çoğu Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde olmak üzere 51 "terör saldırısı" düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, söz konusu saldırılarda 10'u güvenlik görevlisi, 2'si sivil 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 39 güvenlik görevlisinin yaralandığı kaydedildi.

Çıkan çatışmalarda 5 "teröristin" etkisiz hale getirildiğine işaret edilen açıklamada, çok sayıda potansiyel tehdidin de bertaraf edildiği vurgulandı.



Açıklamada, 137 bin askerin ve paramiliter birliğin ve 7 bin 800 hızlı müdahale gücünün, yaklaşık 6 bin hassas oy verme noktasında seçimlerin güvenliğini sağlamak için görevlendirildiği kaydedildi.

Pakistan'da 5 yıl yasama görevini yürütecek Pakistan Ulusal Meclisi (NA) ve eyalet meclislerinin seçimi için yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de sona ermişti.

CEP TELEFONLARI VE İNTERNET KAPATILDI

Pakistan İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Pencap, Sind ve Belucistan eyaletlerinin bazı bölgelerinde askıya alınan cep telefonu ve mobil internet hizmetlerinin kısmen düzeltildiği belirtildi.

Açıklamada, askıya alınan cep telefonu ve mobil internet hizmetlerinin kısa sürede tüm ülkede düzeltileceği ifade edildi.

İçişleri Bakanlığından oy verme işlemi başlamadan önce yapılan açıklamada, genel seçimlerde "kanun ve düzeni korumak" amacıyla ülke genelinde cep telefonu ve mobil internet hizmetlerinin geçici olarak askıya alındığı belirtilmişti.

Açıklamada, son saldırılarda masumların hayatını kaybettiğine işaret edilerek, kamu düzeninin korunması ve potansiyel tehditlerle mücadele için güvenlik tedbirlerinin önemli olduğu kaydedilmişti.

Sosyal medyada binlerce kullanıcı, cep telefonu ve internet hizmetlerinin askıya alınmasına tepki göstermişti.