Pakistan'da terör grubuyla ordu arasında çatışma

Pakistan Ordusu, İran sınırına yakın bölgede bazı şehirlere yönelik düzenlenen terör saldırılarını püskürttü.

Kendisine Beluçistan Kurtuluş Ordusu adını veren grup ile Pakistan Ordusu arasında Pazartesiyi salıya bağlayan gece çatışma çıktı.

Dağlık araziden Beluçistan eyaletine bağlı Mach şehrinde bazı noktalara roket atıldığı belirtildi. Roketlerin 2’sinin Mach Hapishanesine, birinin Levies polis karakoluna, 4 roketin ordu karargâhına yakın bölgelere ve 8 roketin de şehrin çevresine düştüğü kaydedildi.

Şehir içlerine ilerlemeye çalışan terör grubuyla Pakistan Ordusu arasında yoğun çatışma olduğu bildirildi.

Eyaletin Bilgi ve Halkla İlişkiler yetkilisi Jan Achakszai, ordunun hızla harekete geçerek 3 ayrı koldan yapılan saldırıların engellendiğini açıkladı. Achakzai, çatışmada ilk belirlemelere göre 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Terör grubunun saldırısının zamanlaması dikkat çekti. Saldırı, 29 Ocak’ta İran ve Pakistan’ın sınırdaki terör örgütlerine karşı ortak mücadele kararı almasının ardından geldi. İki ülke, koordinasyonu ve istihbarat paylaşımını artırma kararı almıştı. Aynı zamanda, terör örgütlerinin ve 3'üncü ülkelerin iki ülke ilişkilerine zarar vermemesi konusunda mutabık kalmıştı.