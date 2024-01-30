Pakistan'da İmran Han'a 10 yıl hapis cezası!
Pakistan’da eski Başbakan İmran Han, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İmran Han 5 Ağustos'tan bu yana cezaevinde tutuluyor.
Pakistan’da eski Başbakan İmran Han, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, "devlet sırlarını ifşa etmekle" suçlanan ve tutuklu yargılanan eski Başbakan İmran Han ve eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'yi 10’ar yıl hapis cezası verdi.
Eski Başbakan İmran Han, yargılandığı yolsuzluk davasında, mahkemenin hakkında verdiği tutuklama kararının ardından 5 Ağustos 2023'te polis tarafından yakalanmış ve cezaevine gönderilmişti.
İmran Han cezaevinden çağrıda bulunarak, ülke genelinde seçim kampanyaları düzenlenmesini istemişti.
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