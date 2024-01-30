Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Montrö çıkışı! "Söz konusu bile olamaz"

Fidan, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mariya Gabriel ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Bakan Fidan, "Montrö Sözleşmesinin uygulayıcısı olarak Karadeniz'de sükunetin muhafazası ve bunu tehlikeye sokacak girişimlerin engellenmesi temel önceliklerimiz arasındadır." diye konuştu.

Türkiye, Bulgaristan ve Romanya arasında Karadeniz'de "Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubunun" kurulmasına ilişkin mutabakattan memnuniyet duyduklarını vurgulayan Fidan, bunu, bölgesel güvenlik işbirliğine de örnek bir vaka olarak gösterdiklerini söyledi.

Fidan, kıyıdaş ülkeler olarak bunu hem bölgesel sahiplenme ilkesine hem de müttefiklik ruhuna uygun bir adım olarak gördüklerini dile getirdi.

Bakan Fidan, "Bizler Montrö Sözleşmesi'ni harfiyen uygulamayı sürdüreceğiz. Bu konunun tartışılmasını bırakın, akıldan geçirilmesi bile söz konusu olamaz." ifadelerini kullandı.