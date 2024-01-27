Bakan Güler: Montrö Sözleşmesi’ni uygulamakta kararlıyız! Terör koridoruna asla izin vermeyiz!

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar merkezli yayın kuruluşu El Cezire’ye konuştu. Rusya-Ukrayna savaşını değerlendiren Güler, Karadeniz’de Montrö Sözleşmesi’ni uygulamakta kararlı olduklarını söyledi. Güler, sınır ötesi operasyonlarla ilgili olarak da "Irak ve Suriye’de terör koridoruna asla izin vermeyeceğiz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar merkezli El Cezire Televizyonuna verdiği mülakatta terörle mücadele ve bölgesel konuları değerlendirdi.



Güler, Rusya – Ukrayna savaşıyla ilgili olarak, "Karadeniz’de önemli adımlar attık” dedi; bir kez daha Montrö vurgusu yaptı.



“MONTRÖ’YÜ UYGULAMAKTA KARARLIYIZ”



"Karadeniz’deki mayın tehlikesine karşı, Romanya ve Bulgaristan ile başlattığımız “Üçlü Girişim” kapsamında Görev Grubu Mutabakatını imzalayarak seyrüsefer güvenliği başta olmak üzere Karadeniz ve bölge güvenliğine önemli katkılar sağlayacak bir adım attık. Türkiye olarak Karadeniz’deki dengeyi sağlayan Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ni dikkatle, sorumlu ve tarafsız bir biçimde uyguluyoruz ve uygulamakta da kararlıyız."





Bakan Güler, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde bölücü terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi; “bölgemizde terör koridoruna asla izin vermeyeceğiz" dedi.



“TERÖR KORİDORUNA ASLA İZİN VERMEYİZ”



Özellikle 2015’ten itibaren Irak ve Suriye’de yaşanan istikrarsızlıklar, terör örgütleri ve destekçileri tarafından istismar edilmiştir. Devlet iradesinin olmadığı Irak’ın kuzeyinde PKK terör örgütü, ülkemize yönelik eylemlerini artırmıştır. PKK/KCK, PYD/YPG ve DEAŞ’ın Suriye ve Irak’taki tüm unsurları, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da meşru hedefimizdir. Kim hangi bahaneyle destek verirse versin, güney sınırlarımız boyunca “terör koridoru” kurulmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz.



"MEHMETÇİĞİN YUMRUĞU TERÖRİSTLERİN BAŞINA İNECEK"

Milli Savunma Bakanı Güler, Irak’ın kuzeyinde son dönemde artan PKK saldırılarını da değerlendirdi.

Teröristlerin kalbi olan Zap’a ulaşmamız, örgütte paniği artırdı, iyice köşeye sıkışan teröristler, can havliyle direnç gösterme çabasına girdi. PKK, hâlâ kullanışlı aparat olduğunu göstermeye, varlığını ispat etmeye çalışsa da bu çabaları beyhudedir. Mehmetçiğin çelikten yumruğu, her defasında daha ağır bir şekilde teröristlerin başına inecektir.



