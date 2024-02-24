Paskalya Adası'nda 6,3 büyüklüğünde deprem oldu. Gerçekleşen bu deprem Şili'den 901 kilometre uzaklıkta gerçekleşti. Deprem 23 Şubat Cuma Günü 04:51'de meydana geldi.

PASKALYA ADASI'NDA 6,3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Depremin Paskalya Adası'nda gerçekleşmesi, bölgedede yaşayan insanlar tarafından endişe oluşturdu. Depremin oluşturduğu şiddet ile ve depremin merkeze uzaklığı, bölgedeki yerel yönetimlerin ve afet birimlerinin dikkatini çekti.