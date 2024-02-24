İstanbul'a hafta sonu kar mı geliyor? Tahmin geldi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminini yayımladı. İstanbul'a hafta sonu kar mı geliyor? İstanbullular bu sorunun yanıtını merak ediyor. İşte merak edilen hava durumu tahmini...
İstanbullular İstanbul'a hafta sonu kar mı geliyor sorusunun yanıtını merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu hava durumu raporunu yayımladı. İstanbul'a kar mı geliyor? Cumartesi ve pazar günü hava durumu İstanbul'da nasıl? İşte yanıtı...
İSTANBUL'A HAFTA SONU KAR MI GELİYOR
İstanbul'a kar mı geliyor sorusu İstanbullular tarafından merak ediliyor. Meteoroloji'ye göre İstanbul'u cumartesi ve pazar günü hava durumu şu şekilde;
Cumartesi: Güneşli, 16 derece
Pazar: Parçalı bulutlu, 16 derece
Hava durumuna bakıldığında İstanbul'da bu hafta sonu kar yağışı beklenmiyor.