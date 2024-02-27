Pentagon'dan ABD askerinin kendini yakması sonrası ilk açıklama!

ABD Hava Kuvvetlerinde görevli asker Aaron Bushnell, dün İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde "Artık soykırım suçuna iştirak etmeyeceğim.", "Şimdi oldukça şiddetli bir protesto düzenleyeceğim ancak Filistinlilerin işgalcilerin elinde yaşadıkları karşısında benim eylemim çok da büyük bir şey değil." diyerek kendini yakmıştı. Yanarken "Filistin'e özgürlük" diye bağıran ABD'li asker yaşamını yitirmişti. Pentagon'un günlük basın toplantısında, Sözcü Tuğgeneral Patric Ryder o askerle ilgili açıklama yaptı.

Bushnell'in protestosu sonrası ABD ordusunda İsrail'e verilen destek açısından soru işareti doğması konusunda endişeleri sorulan Ryder, Bakan'ın durumu takip ettiğini söyledi. ABD'li askerin protestosunu "trajik bir olay" olarak niteleyen Sözcü şöyle konuştu:

"ABD Hava Kuvvetlerinin, havacının ölümünü doğruladığını biliyorum. En yakın akrabaların bildirimleri tamamlandıktan 24 saat sonra ek bilgi sağlamayı planlıyorlar. Kesinlikle trajik bir olay. Havacının ailesine başsağlığı diliyoruz."

ABD'nin sağladığı destekle Gazze'de sivillerin İsrail tarafından öldürülmesinin, ABD ordusunda bir rahatsızlığa yol açıp açmadığı sorusu üzerine Ryder, İsrail'i "sarsılmaz" bir şekilde desteklemeye devam edeceklerini söyledi. Sivil katliamlarla ilgili de, İsrail'e sivil güvenliğin ve insani yardımın dikkate alınması yönünde beklentilerini ilettiklerini aktardı.