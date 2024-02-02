Peskov'dan dikkat çeken açıklama: "Türkiye Anglosaksonların küstah baskısıyla karşı karşıya"

Peskov, çözüm için Ankara'yla diyalog halinde olduklarını söyledi. Peskov ayrıca Türkiye'nin Anglosaksonların görülmemiş baskısına rağmen Rusya'yla işbirliğini sürdürdüğünü ifade etti.



ABD’nin baskısı Türkiye ve Rusya ticaretini engellemeye çalışıyor. Moskova, bankalar arası para transferi sorunuyla ilgili açıklama yaptı.



Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus şirketlerin ve özel kişilerin Türkiye'deki bazı bankalarda yaşadığı sorunlardan haberdar olduklarını ifade etti. Moskova'nın bu konuda Ankara'yla diyalog halinde olduğunu söyledi.



Yaşanan para transferi sorunuyla ilgili olarak Kremlin Sözcüsü, "Bunlar kesinlikle ABD'li temsilcilerin en başta Türkiye'ye, finans alanındakiler de dahil Türk şirketlere uyguladığı eşsiz, aleni ve agresif baskıdan kaynaklanıyor" açıklamasında bulundu.



ABD'nin baskısını da Türk tarafıyla konuştuklarını anlatan Peskov, "Bu tür baskının iki ülke halklarının çıkarına uygun olan işbirliğimizin, ikili ilişkilerimizin gelişmesini engellememesi gerektiğine dair bir anlayış mevcut. Şu anda, bu duruma kabul edilebilir çözümler bulmak için bir arayış var." dedi.



Peskov Türkiye ile Rusya'nın işbirliğini Anglosaksonların görülmemiş baskısına rağmen sürdürdüklerinin altını çizdi.



Kremlin Sözcüsü, "Türkiye Anglosaksonların benzeri görülmemiş, çoğu zaman da küstah baskısıyla karşı karşıya. Ancak Türkiye egemenliğini koruyor" ifadelerini kullandı. Peskov, Türkiye'nin bu konuda oldukça ilkesel ve bağımsız bir tavır takınan az sayıdaki ülkelerden biri olduğunu sözlerine ekledi.