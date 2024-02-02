HEP-SEN Bakanlığın verdiği giyim yardımına tepki gösterdi

Sendikanın genel başkanı Yunus Şimşek "Halkın sağlığı için terlettiğimiz bu formalar, sağlığa adım attığımız bu terlikler onurumuzdur” dedi.



Sağlık çalışanları aldıkları giyim yardımının yetersizliğine dikkat çekmek için Sağlık Bakanlığı önünde eylem yaptı.



Bakanlığın önünde açıklama yapan Hemşireler ve Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası üyeleri forma ve terliklerini de yanlarında getirdi:





- Giyim yardımı adı altında yılda bir kez 50-100 lira ödenen yardımla sadece 3-5 çorap alınır ve bu absürt bir komedidir. Yoksulluk sınırı altında ücretlerde liyakatsiz yöneticilerin baskısı altında hayata tutunmaya çalışan sağlık emekçileri, kıt kanaat ücretlerinden kısarak bu formayı ve terliğini almaya çalışmaktadır.

Sağlık çalışanları zorunlu forma ihtiyaçlarının aylık 7-8 bin lirayı bulduğunu belirtti.