Galatasaray Ekmas'ın yeni başantrenörü belli oldu
Galatasaray Ekmas'ta Zvezdan Mitrovic'ten boşalan başantrenörlük koltuğuna, Yakup Sekizkök getirildi.
Galatasaray Ekmas, alınan başarısız sonuçların ardından başantrenör Zvezdan Mitrovic ile yollarını ayırmıştı.
Sarı-kırmızılılarda, Mitrovic'in ardından başantrenörlük görevine Yakup Sekizkök'ü getirildi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 43 yaşındaki çalıştırıcıyla 2025 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Yakup Sekizkök, sezon başında görev aldığı Darüşşafaka Lassa ile Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki 18 maçta 9 galibiyet elde etmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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