Galatasaray Ekmas'ın yeni başantrenörü belli oldu

Galatasaray Ekmas'ta Zvezdan Mitrovic'ten boşalan başantrenörlük koltuğuna, Yakup Sekizkök getirildi.

Galatasaray Ekmas'ın yeni başantrenörü belli oldu

Galatasaray Ekmas, alınan başarısız sonuçların ardından başantrenör Zvezdan Mitrovic ile yollarını ayırmıştı.

Sarı-kırmızılılarda, Mitrovic'in ardından başantrenörlük görevine Yakup Sekizkök'ü getirildi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 43 yaşındaki çalıştırıcıyla 2025 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Yakup Sekizkök, sezon başında görev aldığı Darüşşafaka Lassa ile Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki 18 maçta 9 galibiyet elde etmişti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Galatasaray # basketbol # son dakika
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