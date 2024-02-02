Galatasaray, Carlos Vinicius'u kadrosuna katıyor

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren ve hücum hattına takviye yapmaya hazırlanan Galatasaray, Fulham'dan Carlos Vinicius'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor. 28 yaşındaki forvet oyuncusunun İstanbul'a gelerek sözleşme imzalaması bekleniyor.

Galatasaray, Carlos Vinicius'u kadrosuna katıyor
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Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala çalışmalarını sürdürüyor.

Gelen oyuncuların yanı sıra takımdan ayrılan oyuncular da olurken sarı-kırmızılılarda son olarak sezon başında kadroya katılan Cedric Bakambu, Real Betis'e transfer oldu.

Bakambu'nun ayrılmasıyla birlikte Icardi'nin alternatifi olan hücum hattına takviye yapmak isteyen Cimbom, aradığı ismi İngiltere'de buldu.

CARLOS VINICIUS GELİYOR

TRT Spor'un haberine göre, Galatasaray, Brezilyalı forvet Carlos Vinicius ve kulübü Fulham ile her konuda anlaştı. Sarı-kırmızılı ekip Vinicius'u sezon sonuna kadar kiralayacak.

28 yaşındaki Vinicius'un kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek sözleşme imzalaması bekleniyor.

Bu sezon Fulham ile 16 maça çıkan Carlos Vinicius, 3 gol kaydetti. Carlos Vinicius, 2022-2023 sezonunda Benfica'dan Fulham'a transfer olmuştu.

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