Galatasaray deplasmanda Samsunspor'a konuk oluyor!

Trendyol Süper Lig'de 24. hafta heyecanı yaşanacak. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde zirve mücadelesi veren Galatasaray, deplasmanda Yılport SAmsunspor'a konuk olacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak.

Galatasaray, ligde oynadığı 23 müsabakada 19 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda 60 puan toplayan sarı-kırmızılılar, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin averajla gerisinde 2. sırada yer alıyor.

Ligde 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 11 yenilgi yaşayan Yılport Samsunspor ise topladığı 26 puanla haftaya 14. girdi.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray 4-2 kazanmıştı.

GALATASARAY'DA 3 EKSİK BULUNUYOR

Galatasaray'da 3 futbolcu, Samsunspor maçının kadrosunda yer alamayacak. Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Abdülkerim Bardakcı, geçirdiği ameliyat sonrası tedavisi süren Sergio Oliveira ile Afrika Uluslar Kupası için ülkesinin milli takım kampında olan Hakim Ziyech maçta görev yapamayacak.

Galatasaray'da Davinson Sanchez ve Kerem Aktürkoğlu da müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

LİGDE 11 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'deki son 11 maçında rakipleri karşısında mağlubiyet yaşamadı.

Sarı-kırmızılı takım, ligin 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a mağlup olduktan sonra çıktığı müsabakalarda 9 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon en iyi savunma yapan takım olarak dikkati çekiyor.

Süper Lig'de çıktığı 23 maçta 48 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise sadece 14 gol gördü. Yaptığı maçların 11'inde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

CİMBOM DEPLASMANDA ZORLANIYOR

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 5 dış saha maçının sadece 2'sini kazanabildi.

Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte Siltaş Yapı Pendikspor ve Trabzonspor'u mağlup etti. Fenerbahçe ve EMS Yapı Sivasspor ile berabere kalan Galatasaray, Atakaş Hatayspor'a mağlup oldu.

SAMSUNSPOR SERİSİNE DEVAM ETMEK İSTİYOR

Ligin son 4 haftasında 2 galibiyet ve 2 beraberlik alan ve yenilmezlik serisi yakalayan Samsun ekibi, Galatasaray karşısında da bu serisine devam etmek istiyor.

Afrika Uluslar Kupası için ülkelerinin milli takım kampından Samsun'a dönen Nanu, Olivier Ntcam ve Kingsley Schindler yeniden kadroya alınırken hafif sakatlığı bulunan Fofana'nın durumu ise maç saatinde belli olacak.

Sakatlığı bulunan Gaetan Laura ise bu maçta kadroda yer almayacak.

62. KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEKLER

Galatasaray ile Yılport Samsunspor, bugün yapacakları maçla, Süper Lig'de 62. kez karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, Samsunspor ile şimdiye dek yaptığı 61 karşılaşmadan 40'ını kazandı. Yedi müsabaka ise Karadeniz temsilcisinin üstünlüğüyle sona erdi. İki takım arasındaki 14 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-kırmızılılar, 61 maçta rakip filelere toplam 131 gol atarken, Samsun ekibi 46 golle karşılık verebildi.

Galatasaray ile Samsunspor arasında Samsun'da yapılan lig maçlarında galibiyetlerde İstanbul ekibinin üstünlüğü bulunuyor.

İki ekip arasında Samsun'da yapılan karşılaşmalarda sarı-kırmızılı ekip 12-5 üstünlük kurdu. Maçlardan 13'ü ise beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray, Samsun'da rakip filelere 37 gol atarken kalesinde 23 gol gördü.