Lewis Hamilton Ferrari'de yarışacak! Formula 1'de flaş gelişme

Formula 1'de flaş bir gelişme yaşandı. Uzun yıllar Mercedes'de yarışan ve 7 kez dünya şampiyonu olan Lewis Hamilton'ın bu yılın sonunda Mercedes'ten ayrılacağı duyuruldu.

Motor sporları tarihinin efsaneleri arasına adını yazdıran Hamilton'ın, 2025 yılından itibaren kariyerini Ferrari'de sürdüreceği açıklandı.

Ferrari'nin sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, "Lewis Hamilton'ın 2025 yılında uzun süreli sözleşmeyle takımımıza katılacağını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Formula 1'den yapılan açıklamada da "Lewis Hamilton 2025'te Ferrari'ye katılacak." bilgisi paylaşıldı.