Galatasaray transferi duyurdu! Cedric Bakambu resmen Real Betis’te...

Galatasaray’ın golcü oyuncusu Cedric Bakambu, İspanyol ekiplerinden Real Betis’e transfer oldu. Sarı-kırmızılı kulüp, 32 yaşındaki Kongolu forvetin Real Betis’e transferiyle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklaması yapıldı...

Galatasaray transferi duyurdu! Cedric Bakambu resmen Real Betis’te...

Galatasaray’ın golcü oyuncusu Cedric Bakambu, İspanyol ekiplerinden Real Betis’e transfer oldu.
Sarı-kırmızılı kulüp, 32 yaşındaki Kongolu forvetin Real Betis’e transferiyle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Cedric Bakambu’nun transferi konusunda Real Betis Balompié SAD ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Real Betis Balompie SAD, şirketimize net 5.000.000 Euro garanti ücret ile net 5.050.000 Euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir" denildi.


Bakambu, bu sezon sarı-kırmızılı formayla Trendyol Süper Lig’de 10, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de 6 maçta forma giyerken, iki kez de gol sevinci yaşadı.

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