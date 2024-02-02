Bugün hava nasıl olacak? 2 şubat 2024 hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz kıyıları ile Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 2 şubat 2024 hava durumu...

Bugün hava nasıl olacak? 2 şubat 2024 hava durumu...
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; İç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklıklarının Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda mevsim normallerinin 6-8 derece altında, diğer yerlerde 1-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Genellikle kuzey ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

2 ŞUBAT 2024 HAVA DURUMU

Bugün hava nasıl olacak? 2 şubat 2024 hava durumu... - Resim : 1

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bölgenin kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

  • EDİRNE °C, 7°C
    Parçalı ve çok bulutlu
  • İSTANBUL °C, 10°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
  • KIRKLARELİ °C, 7°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
  • KOCAELİ °C, 11°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

  • A.KARAHİSAR °C, 7°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu
  • DENİZLİ °C, 14°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • İZMİR °C, 14°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu
  • MANİSA °C, 13°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği, iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

  • ADANA °C, 15°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • ANTALYA °C, 19°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • HATAY °C, 13°C
    Parçalı ve çok bulutlu
  • MERSİN °C, 13°C
    Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

  • ANKARA °C, 7°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu
  • ÇANKIRI °C, 8°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu
  • ESKİŞEHİR °C, 7°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu
  • KONYA °C, 6°C
    Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

  • BOLU °C, 6°C
    Parçalı ve çok bulutlu
  • DÜZCE °C, 10°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
  • KASTAMONU °C, 8°C
    Parçalı ve çok bulutlu
  • ZONGULDAK °C, 8°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile beraber buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

  • AMASYA °C, 9°C
    Parçalı bulutlu
  • SAMSUN °C, 10°C
    Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
  • TOKAT °C, 9°C
    Parçalı bulutlu
  • TRABZON °C, 11°C
    Parçalı ve çok bulutlu

Bugün hava nasıl olacak? 2 şubat 2024 hava durumu... - Resim : 2

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile beraber buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

  • ERZURUM °C, -3°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • KARS °C, -5°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • MALATYA °C, 7°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • VAN °C, 1°C
    Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile beraber buzlanma ve don olayı bekleniyor.

  • DİYARBAKIR °C, 10°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • GAZİANTEP °C, 10°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • SİİRT °C, 7°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • ŞANLIURFA °C, 12°C
    Parçalı ve az bulutlu
# Hava durumu
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