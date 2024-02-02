Bugün hava nasıl olacak? 2 şubat 2024 hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; İç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklıklarının Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda mevsim normallerinin 6-8 derece altında, diğer yerlerde 1-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Genellikle kuzey ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

2 ŞUBAT 2024 HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bölgenin kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu İSTANBUL °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı KIRKLARELİ °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı KOCAELİ °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 7°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

Parçalı, yer yer çok bulutlu DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu İZMİR °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

Parçalı, yer yer çok bulutlu MANİSA °C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği, iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu HATAY °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu MERSİN °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 7°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

Parçalı, yer yer çok bulutlu ÇANKIRI °C, 8°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

Parçalı, yer yer çok bulutlu ESKİŞEHİR °C, 7°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

Parçalı, yer yer çok bulutlu KONYA °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu DÜZCE °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı KASTAMONU °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu ZONGULDAK °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile beraber buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 9°C

Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu SAMSUN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı TOKAT °C, 9°C

Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu TRABZON °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile beraber buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -3°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu KARS °C, -5°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu MALATYA °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu VAN °C, 1°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile beraber buzlanma ve don olayı bekleniyor.