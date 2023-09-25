PKK'ya Deyrizor'da Darbe! Arap Aşiretleri PKK ile Çatışıyor

Deyrizor'da PKK'ya karşı yeniden operasyon başladı. Arap aşiretleri ile PKK'lı teröristler arasında yeniden çatışmalar çıktı. Arap aşiretleri, 27 Ağustos-13 Eylül'de düzenledikleri operasyonlarda, Deyrizor, Rakka ve Haseke illeri ile Halep'in Menbiç ilçelerinde toplam 33 köyü terörden arındırmıştı.

PKK'ya Deyrizor'da Darbe! Arap Aşiretleri PKK ile Çatışıyor

Deyrizor'da PKK'ya karşı yeniden operasyon başladı. Terör örgütünün baskısı altındaki Arap aşiretleri, PKK'ya karşı yeniden operasyon başlattı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, yaklaşık 2 haftalık aranın ardından Arap aşiretleri ile PKK'lı teröristler arasında yeniden çatışmalar çıktı.

Ziyben, Tayyane ve Muhammediyye köylerinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Arap aşiretleri, 27 Ağustos-13 Eylül'de düzenledikleri operasyonlarda, Deyrizor, Rakka ve Haseke illeri ile Halep'in Menbiç ilçelerinde toplam 33 köyü terörden arındırmıştı.

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# Deyrizor # pkk # terör # Arap aşiretleri
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