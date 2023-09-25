Kaçkar Dağları'nda Keyif Turu! Fotokapanlar Yaban Keçilerini Görüntüledi

Annesiyle birlikte poz verdiler, Kaçkar dağlarının keyfini çıkardılar. Rize'deki Kaçkar Dağları Milli Parkı'nda anne ve yavru yaban keçileri görüntülendi.

Görüntüler Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Anneler ve Yavruları 🏞️🐐



Anne ve yavru yaban keçileri Kaçkar Dağları Milli Parkı'nın muhteşem doğası ile birlikte fotokapanlarımıza görüntülendi.



📍 Kaçkar Dağları Milli Parkı pic.twitter.com/Zsrmd4KGbS