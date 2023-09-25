Kaçkar Dağları'nda Keyif Turu! Fotokapanlar Yaban Keçilerini Görüntüledi

Rize'deki Kaçkar Dağları yaban keçilerine ev sahipliği yapıyor. Doğaya yerleştirilen fotokapanlarla, anne ve yavru yaban keçileri görüntülendi.

Kaçkar Dağları'nda Keyif Turu! Fotokapanlar Yaban Keçilerini Görüntüledi

Annesiyle birlikte poz verdiler, Kaçkar dağlarının keyfini çıkardılar. Rize'deki Kaçkar Dağları Milli Parkı'nda anne ve yavru yaban keçileri görüntülendi.

Görüntüler Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Videoda, keçilerin annelerinin etrafında koştuğu, hızla kayalıkların tepesine tırmandığı ve ormanlık alanda annelerinin peşinden yürüdükleri görüldü.

Açıklamada, "Anne ve yavru yaban keçileri Kaçkar Dağları Milli Parkı'nın muhteşem doğası ile birlikte fotokapanlarımıza görüntülendi." ifadeleri kullanıldı.

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# Kaçkar Dağları # fotokapan # yaban keçisi
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