Kaçkar Dağları'nda Keyif Turu! Fotokapanlar Yaban Keçilerini Görüntüledi
Rize'deki Kaçkar Dağları yaban keçilerine ev sahipliği yapıyor. Doğaya yerleştirilen fotokapanlarla, anne ve yavru yaban keçileri görüntülendi.
Annesiyle birlikte poz verdiler, Kaçkar dağlarının keyfini çıkardılar. Rize'deki Kaçkar Dağları Milli Parkı'nda anne ve yavru yaban keçileri görüntülendi.
Görüntüler Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Anneler ve Yavruları 🏞️🐐— Milli Parklar (@milliparklar) September 25, 2023
Anne ve yavru yaban keçileri Kaçkar Dağları Milli Parkı'nın muhteşem doğası ile birlikte fotokapanlarımıza görüntülendi.
📍 Kaçkar Dağları Milli Parkı pic.twitter.com/Zsrmd4KGbS
Videoda, keçilerin annelerinin etrafında koştuğu, hızla kayalıkların tepesine tırmandığı ve ormanlık alanda annelerinin peşinden yürüdükleri görüldü.
Açıklamada, "Anne ve yavru yaban keçileri Kaçkar Dağları Milli Parkı'nın muhteşem doğası ile birlikte fotokapanlarımıza görüntülendi." ifadeleri kullanıldı.