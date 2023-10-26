Refah Sınır Kapısı'ndan 12 Tır Daha Geçti

İsrail'in bombardımanı altında bulunan Gazze Şeridi'ne, Refah Sınır Kapısı üzerinden 12 yardım tırı daha girdi. Böylelikle Milyonlarca insanın yaşadığı bölgeye 7 Ekim’den bu yana sadece 74 yardım tırı ulaşmış oldu

Refah Sınır Kapısı'ndan 12 Tır Daha Geçti

Gazze için insani yardım taşıyan 12 tır daha Refah Sınır Kapısı'ndan giriş yaptı.

Refah Sınır Kapısı Basın Ofisi Müdürü Vail Ebu Muhsin 12 yardım tırının "su, gıda ve ilaç taşıdığını" söyledi.

Refah Sınır Kapısı Basın Ofisi Müdürü Ebu Muhsin, son yardım konvoyuyla, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana, Gazze Şeridi'ne giren tır sayısının 74 olduğunu kaydetti.

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# Refah Sınır Kapısı # gazze # israil
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