Rusya açıkladı: İsrail’in füzelerini düşürdük

Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada Suriye’de konuşlu olan Rus uçaksavar füze sistemlerinin İsrail hava kuvvetleri tarafından fırlatılan 10 güdümlü füze ve 3 seyir füzesini düşürdüğünü duyurdu.

Suriye’deki kimi gruplarla İsrail arasında artan çekişmelerden dolayı Rusya, İsrail sınırına yakın olan bölgede (Golan Tepeleri yakınında) yeni bir gözlem noktası kurdu. Rusya İsrail’in faaliyetlerini buradan izliyor ve engelliyor.

Bölgede artan gerginlik dolayısıyla Rusya yeni yılın başından itibaren buraya 10 adet gözlem yeri kurdu.