Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum arasında vaat polemiği! "Vallahi onun dediği çıktı..."

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve başkan adayı Ekrem İmamoğlu, yeni vaatlerini sıraladı.

"Yoksulluğun sürdürülüp siyaseten istismar edilmesini değil, sonlandırılmasını hedefleyen bir anlayışla çalıştık"

Daha Adil İstanbul İçin Tam Yol İleri' sunumunda konuşan İmamoğlu, rakibi Murat Kurum'a ise yüzde 87 göndermesi yaptı. Kurum, "Verdiği sözlerin yüzde 87'si tuttu demişim galiba öyle mi? Ya öyle bir şey olma ihtimali var mı?" demişti. İmamoğlu ise, "Yüzde 87 projeleri başardı dedi, daha sonra bir kağıt notuyla düzeltmeye çalıştı, onu bile başaramadı" dedi. İmamoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Ama yüzde 87 başardı deyince ben arkadaşlarıma döndüm dedim ki; 'Arkadaşlar siz mi yanlış hesapladınız?' Bizimki üç dört puan az çıkmıştı çünkü. Sonra arkadaşlarımı üç dört gün çalıştırdım. Vallahi onun dediği doğru çıktı."

İmamoğlu, ekibine projelerini hesaplattırdığını söyledi. İmamoğlu, vaatler konusunda da Kurum'la polemiğe girdi.