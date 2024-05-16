Avrasya Tüneline yüzde 40 zam! İşte yeni tarife

Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri gündüz tarifesinde otomobiller için 80 TL'den 112 TL'ye, minibüsler için 120 TL'den 168 TL'ye ve motosikletler için 31,20 TL'den 43.7 TL'ye yükseldi.

Avrasya Tüneli'nden geçişlerde gece tarifesi ise şöyle:

Otomobil - 56 TL

Minibüs - 84 TL

Motosiklet - 21.85 TL

Geçen gün, köprü ve otoyollara da zam gelmişti. Buna göre, 15 Temmuz Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü için fiyatlar otomobiller için tek yön 15 TL’den 24 TL’ye yükselmişti.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçiş ücreti 35 TL’den 49 TL’ye, Osmangazi Köprüsü’nden geçiş ücreti 290 TL’den 399 TL’ye çıkmış,1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçiş ise otomobil için 419 lira olmuştu.