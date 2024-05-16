Yaz dönemi kursları ve yaz okulları tarihleri açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı yaz dönemi kursları ve yaz okulları tarihlerini açıkladı.

Yaz dönemi kursları ve yaz okulları tarihleri açıklandı
Editör: Yağmur Biçen
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Milli Eğitim Bakanlığı, yaz dönemi, yaz okulu ve eğitim öğretim döneminde açılacak Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) e-Kılavuzu’nu yayınladı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Yaz okulu kapsamında açılan kurslar saat 13.30'dan sonra ve haftada 5 gün olarak planlanacak. Yaz dönemi kurslarında ve yaz okullarında öğretmen ve öğrenciler bulundukları yerleşim biriminde kurslara katılabilecek. Yaz okulu derslerinin alt alanlarında şunlar bulunuyor; Spor; Atletizm, Basketbol, Okçuluk, Futbol, Yüzme, Voleybol, Hentbol, Masa Tenisi, Halk Oyunları, Satranç. Görsel Sanatlar; Resim, Ebru Sanatı, Sanat ve Tasarım, Hat Sanatı, Fotoğrafçılık. Müzik; Gitar, Keman, Piyano/Org, Bağlama/Saz, Ud/Kanun, Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, Melodika. Bilişim; Yazılım, Robotik Kodlama, Ofis Programları, Arduino Programlama, Bilgisayarda Doküman Hazırlama, Bilgisayara Giriş.”

Bu sene  ilk kez 81 ilde açılacak yaz okullarına öğrenci ve öğretmenlerin başvuruları 3-12 Haziran tarihleri arasında alınacak. 1 Temmuz tarihi itibarıyla başlayacak olan kurslar, 29 Ağustos tarihinde sona erecek. Kurslara katılmak isteyen öğrenciler, "https://e-kurs.meb.gov.tr" internet adresindeki e-Kurs modülü üzerinden öğrenci başvuru ekranından başvurusunu yapabilecek. Öğrenciler, kurs merkezince belirlenen derslerden tercihte bulunarak başvurusunu tamamlayacak.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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