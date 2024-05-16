Tuncelili gençler mezuniyetlerini polislerle kutladı

Yürekleri ısıtan olay, Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde yaşandı. Lise öğrencileri, mezuniyet programlarına polisleri de davet etti.

Tuncelili gençler mezuniyetlerini polislerle kutladı
Editör: Yağmur Biçen

Liseli gençlerin mezuniyet tarihi yaklaşırken Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, Raşit Yüksel Anadolu İmam Hatip Lisesi son sınıf öğrencileri mezuniyet programı düzenledi.

Öğrenciler, düzenledikleri mezuniyet programına İlçe Emniyet Amirliğinde görevli polisleri de davet etti. Mezuniyet programının ardından, Çemişgezek İlçe Emniyet Amiri Hüseyin Göylüsün, öğrencileri İlçe Emniyet Amirliğinde konuk ederek, polislik mesleği, gelecek kaygısı konularında sohbet etti.

Mezuniyet sevincini polislerle paylaşan öğrenciler, hayallerindeki bölüm ve üniversiteyi kazanmak için çaba içerisinde olacaklarını belirterek, gösterdikleri ilgiden ötürü İlçe Emniyet Amiri Hüseyin Göylüsün'e ve polis memurlarına teşekkür etti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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