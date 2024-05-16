5. kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

Acı olay, Bursa'da yaşandı. 5 katlı binanın dış cephe çalışmasını yaptığı sırada iskeleden düşen işçi hayatını kaybetti.

5. kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti
Editör: Yağmur Biçen
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Alınan bilgiye göre, Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi Çiçek Sokak’ta 5 katlı bir binanın dış cephe çalışmasını yapan Muhammet Gök (36), dengesini kaybederek iskelenin en üst katından aşağıya düştü.

Olayı gören diğer işçilerin 112'yi araması üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, talihsiz adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olay yeri inceleme ekipleri, kazanın meydana geldiği inşaatta inceleme yaptı. Savcılık incelemesinin ardından Gök'ün cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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