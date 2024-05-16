Eskişehir'de FETÖ'ye operasyon

Geçtiğimiz günlerde Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında TEM-KOM-İstihbarat Şube Müdürlükleri ile koordineli olarak eş zamanlı operasyonlar düzenlenmişti.

'Adliye Mahrem Yapı' içerisinde gelir uzman yardımcısı, tekniker, SSK memuru, infaz koruma memuru Adalet Bakanlığı’na 2012-2013 yıllarında yerleştirilmesi planlanan şahıslara ait liste gibi personel alımına müracaatta bulunan aday şahısların bilgilerine yer verildiği tespit edilen ve FETÖ üyesi olduğu öğrenilen 5 kamu personeli, 14 özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 19 şüpheli yakalanmıştı.

Şüpheliden 9’nun etkin pişmanlıktan yararlanarak serbest bırakıldığı öğrenilirken 3'ü kadın toplam 10 terör şüphelisi adliyeye sevk edildi.