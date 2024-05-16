19 Mayıs'ta 43 gemi ziyarete açılacak

Milli Savunma Bakanlığı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kampasında yapacağı kutlamaları duyurdu.

19 Mayıs'ta 43 gemi ziyarete açılacak
Editör: Yağmur Biçen

Milli Savunma Bakanlığı Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, "Millî Mücadelemizin başlangıcının 105’inci yıl dönümünde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramımızı şimdiden kutluyor; başta Ebedî Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Millî Mücadele kahramanlarımız olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyoruz." denildi.

Kutlamalar kapsamında, Deniz Kuvvetleri'ne bağlı yüzer unsurlar tarafından 43 gemi ile 27 liman ziyareti gerçekleştirilecek ve gemiler halkın ziyaretine açılacak.

17 Mayıs'ta Kahramanmaraş'ta 4 adet F-16 uçağı ile muharip uçak geçişi yapılacak.

19 Mayıs'ta Samsun'da Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK tarafından gösteri uçuşu ile Mehteran Birliği Komutanlığı tarafından konser icra edilecek.

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