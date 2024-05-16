ABD'de mavna köprüye çarptı: Trafiğe kapatıldı

Kaza, ABD’nin Texas eyaletinde meydana geldi. Dev bir mavnanın köprünün ayaklarına çarpması sonucu, köprü trafiğe kapatıldı.

ABD'de mavna köprüye çarptı: Trafiğe kapatıldı
Editör: Yağmur Biçen

ABD’de bir gemi kazası daha meydana geldi.

Texas eyaletinin güneydoğusundaki Galveston şehrinde yerel saatle 10.00 sıralarında dev bir mavna, Pelican Adası Köprüsü'nün ayaklarına çarptı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, kaza nedeniyle köprüde hasar oluşurken, petrol sızıntısı meydana geldiği belirtildi.

Kazanın ardından Pelican Adası’nın tek kara bağlantısı olan köprünün trafiğe kapatıldığı, olayda yaralanan olmadığı, suya düşen 2 mürettebatın kurtarıldığı belirtildi. Belediye tarafından yapılan açıklamada, ABD Sahil Güvenlik ekibinin sızıntının yayıldığı alanı belirleyeceği, sızıntıyı önleme ve temizleme çalışmalarını başlatacağı kaydedildi.

ABD'nin Maryland eyaletinin Baltimore kentinde 26 Mart'ta Francis Key Köprüsü'ne kargo gemisinin çarpması sonucu 6 kişi hayatını kaybetmişti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# abd # Köprü # kaza
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