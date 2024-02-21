Murat Kurum'dan CHP-DEM ittifakına tepki! "Kandil'den gelen talimatla kuruldu"

CHP ve DEM Parti arasındaki ittifaka bir tepki de Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'dan geldi. Kurum, "Gizli değil aleni bir ittifak var" dedi.

Kurum, CHP ve DEM Parti arasındaki ittifakın kent uzlaşı kılıfı altında yapıldığını ifade etti. İttifak 'Kandil İttifakı' olarak tanımladı. Kurum şunları söyledi:

"Kent uzlaşısı adı altında maalesef yapmış oldukları ittifakları gizlemek için kılıf bulmaya çalışıyorlar. Yapılan bu ittifak, açık ve net söylüyorum Kandil ittifakıdır."

"Altını çizerek söylüyorum, Kandil'in talimatıyla kurulmuş bir ittifaktır. Masanın etrafında kimlerin olduğunu çok iyi bildiğimiz, kirli kirli ittifakları kurdular."

Kurum, CHP ile Dem Parti ittifakının başarıya ulaşamayacağını ifade etti. Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimine 'reklam panosu' tepkisi de gösterdi. Kurum, depremde hayatını kaybedenlerin üzerinden siyaset yapılmasını da eleştirdi. Kurum şöyle konuştu:

"Bilbordlarımızı siz hangi adalete, hangi hukuka göre söküyorsunuz. 31 Mart akşamı bunların hesabını sizden birer birer soracağız."