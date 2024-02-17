Kurum ve İmamoğlu arasında seçim polemiği
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu konuşmalarında yine birbirlerine yanıt verdi. Kurum, İstanbul'un 5 yıldır fetret döneminde olduğunu savunurken İmamoğlu ise tehdit ederek oy istendiğini iddia etti.
AK Parti'nin adayı verilen sözlerin tutulmadığını söyledi, CHP'nin adayıysa tehditle oy istendiğini öne sürdü. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul'un 5 yıldır unutulduğunu ifade etti.
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ise AK Parti'ye 23 Haziran hatırlatması yaptı.
Öte yandan Kurum, ziyaret ettiği bir dükkanda döner ustası olarak çalışan vatandaşın sitemiyle karşılaştı.
💥Ekrem İmamoğlu: "Bugün sizi tehdit eden oyu alınca neler yapar neler "— Ulusal Kanal (@ulusalkanal) February 17, 2024
💥Murat Kurum: "İstanbul dışında her şeyin kavgasını veriyor" pic.twitter.com/hHRfZkw5j5
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi
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