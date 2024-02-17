Kurum ve İmamoğlu arasında seçim polemiği

AK Parti'nin adayı verilen sözlerin tutulmadığını söyledi, CHP'nin adayıysa tehditle oy istendiğini öne sürdü. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul'un 5 yıldır unutulduğunu ifade etti.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ise AK Parti'ye 23 Haziran hatırlatması yaptı.

Öte yandan Kurum, ziyaret ettiği bir dükkanda döner ustası olarak çalışan vatandaşın sitemiyle karşılaştı.