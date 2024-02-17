Kurum ve İmamoğlu arasında seçim polemiği

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu konuşmalarında yine birbirlerine yanıt verdi. Kurum, İstanbul'un 5 yıldır fetret döneminde olduğunu savunurken İmamoğlu ise tehdit ederek oy istendiğini iddia etti.

Son Güncelleme:

AK Parti'nin adayı verilen sözlerin tutulmadığını söyledi, CHP'nin adayıysa tehditle oy istendiğini öne sürdü. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul'un 5 yıldır unutulduğunu ifade etti.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ise AK Parti'ye 23 Haziran hatırlatması yaptı.

Öte yandan Kurum, ziyaret ettiği bir dükkanda döner ustası olarak çalışan vatandaşın sitemiyle karşılaştı.

İmamoğlu'ndan Murat Kurum'a göndermeİmamoğlu'ndan Murat Kurum'a göndermeSiyaset

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# ekrem imamoğlu # Murat Kurum # ak parti # chp # ibb
Çok Okunanlar
Emekliler dikkat!
Emekliler dikkat!
Adana ve Balıkesir'de deprem oldu
Adana ve Balıkesir'de deprem oldu
İstanbul'da korkunç ölüm!
İstanbul'da korkunç ölüm!
İstanbul'da feci kaza!
İstanbul'da feci kaza!
Donald Trump'a 354,9 milyon dolar ceza!
Donald Trump'a 354,9 milyon dolar ceza!
Öne Çıkanlar CHP, DEM Parti'yle ittifak oldu! İstanbul'un o ilçesi DEM'e teslim ediliyor CHP, DEM Parti'yle ittifak oldu! İstanbul'un o ilçesi DEM'e teslim ediliyor Katili ile 20 yıl önce çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı! Katili ile 20 yıl önce çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı!